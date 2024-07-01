رسميًا.. "بانون" مستشار "ترامب" السابق "خلف القضبان" بعد إدانته بتهمة ازدراء الكونغرس

وقبل وقت قصير من وصوله لتسليم نفسه، تجمعت مجموعة صغيرة من المؤيدين على جانب الطريق خارج السجن، بما في ذلك النائبة مارغوري تايلور غرين، وهي جمهورية من جورجيا، وفقًا لسكاي نيوز عربية.