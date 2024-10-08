"بارود وعود ثقاب".. الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من حرب شاملة

وأفاد الأمين العام للأمم المتحدة بأنه لا يزال هناك وقت لوقف انتشار العنف، ودعا مجدداً إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان وإطلاق سراح جميع الرهائن الذين تم احتجازهم في 7 أكتوبر 2023، وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.