"بارود وعود ثقاب".. الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من حرب شاملة

حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الشرق الأوسط عبارة عن برميل بارود وهناك عدة أطراف تمسك بعود الثقاب.
وقال غوتيريش للصحفيين يوم الثلاثاء إن لبنان على وشك "حرب شاملة" وأن غزة "في دوامة الموت". وذكر أن عدد القتلى في لبنان تجاوز بالفعل عدد الأشخاص الذين قتلوا في الحرب بين إسرائيل وحزب الله عام 2006.
وحذر أمين عام حزب الله من أن الصراع في الشرق الأوسط يزداد سوءاً في كل ساعة.
وصرح بأن كل غارة وإطلاق قذيفة وإطلاق صاروخ تدفع السلام بعيداً عن المنال وتتسبب في تفاقم المعاناة بالنسبة لملايين المدنيين المحاصرين في المنتصف.
وأفاد الأمين العام للأمم المتحدة بأنه لا يزال هناك وقت لوقف انتشار العنف، ودعا مجدداً إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان وإطلاق سراح جميع الرهائن الذين تم احتجازهم في 7 أكتوبر 2023، وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.