استهدفت مطارًا وزوارق للصيادين.. 5 غارات أمريكية ترد على تهديدات "الحوثي"

ومنذ 19 نوفمبر، أي بعد أكثر من شهر على تفجّر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي في أبريل الماضي، زاعمًا أنها مرتبطة بـ"إسرائيل" أو متجهة إلى موانيها.