الحكومة الكويتية تعتمد مشروع مرسوم لدعوة مجلس الأمة للانعقاد في 11 أكتوبر

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي الدكتور محمد الفارس؛ أن مجلس الوزراء اعتمد اليوم السبت، مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر يوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2022، وقرر رفعه إلى حضرة أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه-.
وقال الوزير الفارس؛ لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عُقد اليوم في قصر السيف، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح؛ رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء رفع لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ -حفظه الله ورعاه- استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج الانتخابات مجلس الأمة 2022 تنفيذاً لأحكام الدستور.