الحكومة الكويتية تعتمد مشروع مرسوم لدعوة مجلس الأمة للانعقاد في 11 أكتوبر

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي الدكتور محمد الفارس؛ أن مجلس الوزراء اعتمد اليوم السبت، مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر يوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2022، وقرر رفعه إلى حضرة أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه-.