بيان مشترك من 14 دولة يطالب إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

وجاء ذلك في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الفرنسية، أكدت فيه الدول الموقعة، وهي ألمانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وإيرلندا وأيسلندا واليابان ومالطا وهولندا والنرويج وبريطانيا، إدانتها لإقرار المجلس الوزاري الأمني للحكومة الإسرائيلية إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.