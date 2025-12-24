بيان مشترك من 14 دولة يطالب إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

نددت 14 دولة، من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا واليابان، بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار والكف عن توسيع المستوطنات.
وجاء ذلك في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الفرنسية، أكدت فيه الدول الموقعة، وهي ألمانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وإيرلندا وأيسلندا واليابان ومالطا وهولندا والنرويج وبريطانيا، إدانتها لإقرار المجلس الوزاري الأمني للحكومة الإسرائيلية إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف البيان أن الدول الموقعة تؤكد مجددًا معارضتها لأي شكل من أشكال الضم، وأي توسيع لسياسة الاستيطان، مشددة على رفضها الإجراءات التي من شأنها تقويض فرص السلام والاستقرار.