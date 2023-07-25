"جريمة حرب".. فلسطين تُدين اغتيال قوات الاحتلال لـ3 شبان في نابلس

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن "اغتيال 3 شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بوابة جبل جرزيم في نابلس، يُعد جريمة حرب، وهي استمرار لسياسة العقاب الجماعي، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".