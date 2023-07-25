"جريمة حرب".. فلسطين تُدين اغتيال قوات الاحتلال لـ3 شبان في نابلس

أدانت الرئاسة الفلسطينية اليوم، اغتيال 3 فلسطينيين من قِبَل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن "اغتيال 3 شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بوابة جبل جرزيم في نابلس، يُعد جريمة حرب، وهي استمرار لسياسة العقاب الجماعي، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".
وأكد "أبو ردينة"، أن الحل الوحيد لتحقيق السلام والأمن هو إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، التي أقرتها الشرعية الدولية، مطالبًا بتدخل أمريكي ودولي فوري لوقف العدوان.