أنور قرقاش: جهود إماراتية مستمرة في مجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة

وقال قرقاش؛ في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن الجهود الإماراتية مستمرة في مجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة لدرء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة".