أنور قرقاش: جهود إماراتية مستمرة في مجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة

أكّد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش؛ أن أبو ظبي تبذل جهودا مستمرة في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرارٍ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال قرقاش؛ في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن الجهود الإماراتية مستمرة في مجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة لدرء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة".
وأضاف قرقاش؛ أنه "على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته حتى في هذه المرحلة المتأخرة".
وأرجأ مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، مجدداً التصويت على مشروع قرار حول قطاع غزة.
أفادت مصادر دبلوماسية بأنه تم إرجاء التصويت إلى يوم الأربعاء؛ للسماح بمواصلة المفاوضات حول مشروع القرار المقترح.
ودعت المسودة الأخيرة التي أعدّتها الإمارات إلى تعليق الأعمال القتالية في قطاع غزة؛ لإفساح المجال لإدخال المساعدة الإنسانية.
وكان من المقرر التصويت على مشروع القرار الإثنين، لكن تم تأجيله ليوم الثلاثاء ولاحقاً الأربعاء؛ لإتاحة مزيدٍ من الوقت للمفاوضات.