لمواجهة صعود الصين.. أميركا وبريطانيا وأستراليا تتفق على صفقة غواصات نووية

وذكرت وسائل إعلام أميركية، أن "بايدن" سيعلن عن خطة طويلة الأمد ومتعددة المراحل من شأنها أن تجعل أستراليا شريكًا كاملاً في التكنولوجيا النووية الأميركية السرية للغاية، التي لطالما كانت حليفتها التاريخية بريطانيا الشريك الوحيد فيها، وفقاً لـ"فرانس برس".