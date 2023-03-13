لمواجهة صعود الصين.. أميركا وبريطانيا وأستراليا تتفق على صفقة غواصات نووية

يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الاثنين)، برئيسي وزراء أستراليا وبريطانيا في قاعدة بحرية في كاليفورنيا؛ من أجل إعلان مرتقب عن اتفاق مرتبط بغواصات نووية من فئة فيرجينيا، يهدف لجلب الاستقرار إلى منطقة آسيا والهادئ في مواجهة صعود الصين.
وذكرت وسائل إعلام أميركية، أن "بايدن" سيعلن عن خطة طويلة الأمد ومتعددة المراحل من شأنها أن تجعل أستراليا شريكًا كاملاً في التكنولوجيا النووية الأميركية السرية للغاية، التي لطالما كانت حليفتها التاريخية بريطانيا الشريك الوحيد فيها، وفقاً لـ"فرانس برس".
وسينضم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ونظيره البريطاني، ريشي سوناك إلى "بايدن" في القاعدة الواقعة في سان دييغو، بعد 18 شهرًا على تشكيل بلديهما تحالف "أوكوس"، مع هدف رئيسي يقوم على ضم أستراليا إلى صف القوات البحرية، التي تملك غواصات تعمل بالطاقة النووية.
واستبعدت أستراليا في السابق نشر أسلحة ذرية، وشراءها لغواصات تعمل بالطاقة النووية سيحدث تحوّلا في دورها في مشروع بقيادة الولايات المتحدة للمحافظة على ميزان القوة القائم منذ عقود في منطقة الهادي.