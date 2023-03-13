معركة السيطرة على باخموت: مقتل المئات من الجنود الروس والأوكرانيين

فقد أعلن كلٌّ من أوكرانيا وروسيا، السبت، مقتل المئات من قوات الجانب الآخر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، خلال المعارك الضارية للسيطرة على باخموت، فيما تتصدّى كييف، التي تستعد لشن هجومٍ مضاد، دون هوادة للتقدُّم الروسي، وبات نهر صغير يمر بوسط المدينة يمثل خط المواجهة الجديد.