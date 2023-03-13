معركة السيطرة على باخموت: مقتل المئات من الجنود الروس والأوكرانيين

تواصل القوات الأوكرانية، الأحد، الدفاع عن باخموت؛ بهدف "كسب الوقت" قبل أن تشن هجوماً مضاداً في مواجهة تقدُّم القوات الروسية في المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا.
ولقي مئات الجنود الأوكرانيين والروس مصرعهم خلال الساعات الـ24 الماضية في معركة السيطرة على باخموت، حسبما أعلن كلٌّ من كييف وموسكو السبت.
وفيما يعترف كل جانب بتعرُّضه لمعاناةٍ وخسائر كبيرة بالمدينة شبه المهجورة الواقعة شرق دونيتسك التي باتت موقعاً لإحدى أكثر المعارك دموية وأطولها في هذه الحرب، يصعب التحقّق من العدد الدقيق للقتلى من مصادر مستقلة.
فقد أعلن كلٌّ من أوكرانيا وروسيا، السبت، مقتل المئات من قوات الجانب الآخر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، خلال المعارك الضارية للسيطرة على باخموت، فيما تتصدّى كييف، التي تستعد لشن هجومٍ مضاد، دون هوادة للتقدُّم الروسي، وبات نهر صغير يمر بوسط المدينة يمثل خط المواجهة الجديد.
في هذا السياق، قال سيرغي شيريفاتي؛ المتحدث باسم القوات الأوكرانية في شرق البلاد، إن 221 من القوات الموالية لموسكو قُتلوا وأُصيب أكثر من 300 في باخموت.
من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن ما يصل إلى 210 جنود أوكرانيين قُتلوا في الجزء الذي يمثل خط المواجهة الأوسع نطاقا في دونيتسك.
ولم تحدّد موسكو حجم الخسائر في باخموت، لكن المدينة الواقعة في شرق دونيتسك التي باتت شبه مهجورة أصبحت موقعاً لواحدة من أكثر المعارك دموية وأطولها في الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.
ويعترف كل جانب بتعرُّضه لمعاناةٍ وخسائر كبيرة في باخموت، في حين يصعب التحقّق من العدد الدقيق للقتلى من مصادر مستقلة.