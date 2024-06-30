بعد رفض تزويدها بالوقود.. انتهاء أزمة الطائرة الإسرائيلية في تركيا

وحسب "سكاي نيوز عربية"، أعلنت الشركة، الأحد، أنه لم يُسمح لإحدى طائراتها التي كانت متجهة من وارسو إلى تل أبيب بالتزود بالوقود في مطار أنطاليا، بعد قيامها بهبوط اضطراري في تركيا لإجلاء راكب لأسباب طبية.