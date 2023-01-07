بريطانيا تستضيف اجتماعًا دوليًّا للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة بأوكرانيا

وذكر "راب"، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء، أنه بعد مرور عام تقريبًا على الغزو غير القانوني؛ يجب على المجتمع الدولي، أن يقدم أقوى دعم للمحكمة الجنائية الدولية؛ حتى يمكن محاسبة مجرمي الحرب على الفظائع التي نشهدها.