بعد قصف مركز إيواء تابع للأمم المتحدة.. فرنسا تُطالب إسرائيل بالامتثال إلى القانون الدولي

ومن خلال دعوتها إسرائيل إلى “الامتثال للقانون الإنساني الدولي الذي يفرض في كلّ الأوقات وفي كلّ الأماكن مبادئ واضحة للتمييز والضرورة والتناسب والاحتياط”، يبدو أنّ فرنسا توجّه أصابع الاتّهام ضمنًا إلى الجيش الإسرائيلي.