أول خطاب لهاريس بعد خسارتها الانتخابات الرئاسية: أعترفُ بالهزيمة.. ولن أتخلى عن الكفاح

ألقت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خطابًا أمام حشد من مؤيديها أمس الأربعاء، وذلك بعد خسارتها الانتخابات الرئاسية أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وتفصيلاً، قالت هاريس: "يجب أن نتقبل نتائج الانتخابات. فخورة جدًّا بالسباق الانتخابي الذي خضناه".
وهنأت هاريس منافسها ترامب على فوزه، ووعدته بمساعدته وفريقه في المرحلة الانتقالية، وقالت: "النتيجة لم تأتِ كما كنا نتمناها، ولكن علينا قبولها".
وقالت: "أعترف بالهزيمة أمام ترامب، ولكنني لن أتخلى عن الكفاح من أجل الحرية والعدالة. ولاؤنا ليس لحزب أو رئيس، ولكن للولايات المتحدة".
وأضافت: "لن أتخلى أبدًا عن الكفاح من أجل المستقبل. لن نتخلى أبدًا عن النضال من أجل الديمقراطية وسيادة القانون".
وهنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمهوري دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات، ودعاه لزيارة البيت الأبيض، وفق ما أعلنت الرئاسة الأمريكية الأربعاء.
وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن الديمقراطي بايدن، الذي انسحب من السباق الانتخابي لصالح نائبته هاريس، سيدلي بخطاب إلى الأمة اليوم الخميس؛ للحديث عن نتائج انتخابات الثلاثاء والمرحلة الانتقالية.
وأضاف البيان بأن بايدن تعهد "بضمان انتقال سلس، وأكد أهمية العمل على توحيد البلاد".