لأدنى مستوياتها.. توقعات بتراجع العلاقات البريطانية الأمريكية بعد فوز ترامب

كشفت "بلومبرغ" عن تعرض لندن "للصدمة" بفوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، زاعمة أن عدد أصدقاء بريطانيا في واشنطن سيصبح أقل للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.
وجاء في مقال للوكالة: "المؤسسة البريطانية تعرضت لخضة... سيكون عدد أصدقائها في واشنطن بعد تولي ترامب منصبه في يناير المقبل أقل مما كان عليه منذ الحرب العالمية الثانية".
وفسرت "بلومبرغ" بأن هذا الوضع لا يرتبط فقط بحقيقة أن حزب العمال الذي يتولى السلطة في بريطانيا يتقاسم المصالح مع الديمقراطيين الأمريكيين، وأن ممثليه سافروا كأفراد إلى الولايات المتحدة لدعم حملة المرشحة الرئاسية الخاسرة كامالا هاريس.
وأضافت: "ترامب يدعم أيضًا كل ما لا يحبه حزب العمال، بما في ذلك ترحيل المهاجرين غير الشرعيين".
وقالت الوكالة: "من بين أمور أخرى، وصف وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي في عام 2018، عبر مقال لمجلة "تايم"، ترامب بأنه كاره للنساء، ومعتل اجتماعيًا، ومتعاطف مع النازيين الجدد، ومستبد يرتدي شعرًا مستعارًا".
وأردفت: "كما أن ترامب ليس لديه كيمياء مع رئيس الوزراء البريطاني الحالي كير ستارمر.. ترامب ليس الشخص الذي يسامح وينسى".
وذكرت "بلومبرغ" أن الأشخاص الوحيدين الذين تربطهم علاقات وثيقة بترامب في بريطانيا هم السياسيون من الأرياف، مثل زعيم "حزب الإصلاح" نايجل فاراج، ورئيسي الوزراء البريطانيين السابقين بوريس جونسون وليزا تراس، والعديد من أعضاء البرلمان.
واعتبرت أن وعود ترامب بحل النزاع في أوكرانيا والانسحاب من "الناتو" يمكن أن تزعزع بعض الأهداف الرئيسة للسياسة الخارجية البريطانية.