لأدنى مستوياتها.. توقعات بتراجع العلاقات البريطانية الأمريكية بعد فوز ترامب

وقالت الوكالة: "من بين أمور أخرى، وصف وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي في عام 2018، عبر مقال لمجلة "تايم"، ترامب بأنه كاره للنساء، ومعتل اجتماعيًا، ومتعاطف مع النازيين الجدد، ومستبد يرتدي شعرًا مستعارًا".