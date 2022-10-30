الإيرانيون يتحدون حظر "الثوري" للاحتجاجات ويتظاهرون غرب البلاد

تجمَّع متظاهرون إيرانيون مجددًا اليوم الأحد متحدين أمر الحرس الثوري بوقف المظاهرات، التي دخلت أسبوعها السابع بعدما أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.
وبيّنت منظمة "هنكاو" التي تتخذ من النرويج مقرًا لها أن القوات الأمنية أطلقت أعيرة نارية وقنابل مسيلة للدموع خلال تجمُّع للطلاب في مدينة سنندج (غرب)، وفقًا لـ"فرانس برس".
ونشرت المنظمة مقطع فيديو، يُسمع فيه صوت دوي إطلاق نار. كما يظهر فتاة، تبلغ 12 عامًا، تبكي وذراعها ملطخة بالدماء، وفيها رصاصات معدنية.
وأشارت "هنكاو" إلى أن الاحتجاجات أسفرت عن مقتل 160 متظاهرًا على الأقل.
وحاولت القوى الأمنية جاهدة السيطرة على الاحتجاجات، التي قادتها النساء، وتحولت إلى حملة أوسع لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية التي أُسست عام 1979.