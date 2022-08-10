لمواجهة التضخم.. ألمانيا تخطط لإجراءات ضريبية تبلغ 10 مليارات يورو
أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، الأربعاء، أنّ ألمانيا ستقدّم إعفاءات ضريبية بقيمة 10 مليارات يورو "10,2 مليار دولار" لمساعدة العمال على مواجهة التضخّم المتصاعد.
وأشار ليندنر إلى أنّ حزمة الإجراءات هذه تتمثّل بشكل خاص في رفع المستوى الذي سيتم من خلاله تطبيق الحدّ الأقصى لمعدل ضريبة الدخل البالغ 42 في المئة، وزيادة مقدار المخصّصات العائلية، مشدّدًا على أنّ الحكومة "اضطرّت للتحرك" في مواجهة ارتفاع الأسعار، ولاسيما أسعار الطاقة.
بلغ معدّل التضخّم في ألمانيا 7,5 في المئة في تموز/ يوليو، وهو أقل جزئيًّا من 7,6 في المئة المسجّل في حزيران/ يونيو، مدفوعًا بشكل أساسي بأسعار الطاقة التي ارتفعت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال ليندنر: إنّ خطته تهدف بشكل أساسي إلى معالجة مشكلة العمّال الذين يجدون أنفسهم أمام عبء ضريبي أعلى؛ لأنهم تلقّوا زيادة في الأجور لمكافحة التضخّم. ونتيجة لذلك يخسر هؤلاء المكاسب التي حصلوا عليها بسبب ارتفاع الضرائب المستحقّة.
هذه الظاهرة المسمّاة "التعاقب البارد"، تصيب عادة ذوي الدخل المنخفض بشكل أقوى.