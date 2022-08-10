لمواجهة التضخم.. ألمانيا تخطط لإجراءات ضريبية تبلغ 10 مليارات يورو

وأشار ليندنر إلى أنّ حزمة الإجراءات هذه تتمثّل بشكل خاص في رفع المستوى الذي سيتم من خلاله تطبيق الحدّ الأقصى لمعدل ضريبة الدخل البالغ 42 في المئة، وزيادة مقدار المخصّصات العائلية، مشدّدًا على أنّ الحكومة "اضطرّت للتحرك" في مواجهة ارتفاع الأسعار، ولاسيما أسعار الطاقة.