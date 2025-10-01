ترامب يوقع أمرًا يعتبر أي هجوم على قطر تهديدًا لأمن الولايات المتحدة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرًا رئاسيًا يعتبر أي اعتداء على أراضي دولة قطر أو سيادتها تهديدًا مباشرًا لأمن الولايات المتحدة.
وأوضح البيان أن هذا القرار يعزز بشكل كبير التزام واشنطن بالدفاع عن الدوحة، ويأتي ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وأكد البيت الأبيض أن الأمر الرئاسي ينص على اتخاذ الولايات المتحدة التدابير المناسبة لحماية مصالحها ومصالح قطر، بما في ذلك استخدام الأدوات السياسية والعسكرية إذا استدعى الأمر، في إشارة إلى رفع مستوى الضمانات الأمنية الممنوحة للدوحة.
وأشار البيان إلى أن قطر أسهمت خلال السنوات الماضية كوسيط فاعل في دعم الجهود الأميركية لحل عدد من النزاعات الإقليمية والدولية، وأن هذا الدور يعكس مكانتها المتنامية في تعزيز الاستقرار بالمنطقة.
وبحسب ما نقلته قناة الجزيرة عن البيت الأبيض، فإن هذا القرار يُعد رسالة واضحة بأن أي تهديد يطال قطر سيُعامل كتهديد مباشر للمصالح الأميركية، ما يعكس عمق التحالف القائم بين البلدين.