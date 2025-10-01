ترامب يوقع أمرًا يعتبر أي هجوم على قطر تهديدًا لأمن الولايات المتحدة

وأكد البيت الأبيض أن الأمر الرئاسي ينص على اتخاذ الولايات المتحدة التدابير المناسبة لحماية مصالحها ومصالح قطر، بما في ذلك استخدام الأدوات السياسية والعسكرية إذا استدعى الأمر، في إشارة إلى رفع مستوى الضمانات الأمنية الممنوحة للدوحة.