ألمانيا والاتحاد الأوروبي يدرسان إدراج الحرس الثوري الإيراني بقوائم الإرهاب

وتأتي تعليقات الوزيرة الألمانية بعد تحذير رئيس الحرس الثوري للمتظاهرين من أن السبت سيكون آخر أيامهم في الاحتجاج الميداني، في إشارة إلى أن قوات الأمن ربما تزيد من حدة قمع الاضطرابات المنتشرة في أنحاء البلاد.