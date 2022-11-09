انتخابات التجديد النصفي.. الديمقراطيون يحرمون الجمهوريين من الغالبية الكاسحة في الكونجرس

وبعد حملة محتدمة تمحورت حول التضخم، كان الجمهوريون واثقين بحرمان "بايدن" من غالبيته في الكونجرس، لاسيما أن شعبيته تتراجع، لكن الحزب الجمهوري، الذي توقّعت تقديرات أن يحصد عددًا إضافيًّا من المقاعد، 10 أو 25 وحتى 30، مضطر لخفض سقف توقعاته.