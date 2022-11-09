انتخابات التجديد النصفي.. الديمقراطيون يحرمون الجمهوريين من الغالبية الكاسحة في الكونجرس

تمكن الحزب الديمقراطي من الحد من الأضرار بأفضل مما كان متوقعًا في انتخابات منتصف الولاية، وحرم الرئيس السابق دونالد ترمب من تشكيل حركة مد في الكونجرس كان يراهن عليها للعودة مجددًا إلى البيت الأبيض؛ بحسب ما ذكرت "فرانس برس" اليوم "الأربعاء".
وبدا الجمهوريون، ليل الثلاثاء الأربعاء، في موقع جيد للفوز بالغالبية في مجلس النواب، لكن بفارق ضئيل.
وانتزع معسكر الرئيس الديمقراطي جو بايدن، من الجمهوريين، المقعد الذي كان موضع التنافس الأشدّ في هذه الانتخابات في مجلس الشيوخ؛ إذ فاز في بنسلفانيا الديمقراطي جون فيترمان بعد أمسية سادها توتر شديد وعملية شاقة لفرز الأصوات؛ مما يعطي أملًا لـ"بايدن" في الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ؛ حيث يتمتع الجمهوريون حتى الآن بتقدم طفيف في استطلاعات الرأي.
وباتت التشكيلة النهائية لمجلس الشيوخ معلقة الآن على 4 مقاعد: أريزونا، ونيفادا، وجورجيا، وويسكونسن، وهو عدد كبير من الولايات؛ إذ إن فرز الأصوات يمكن أن يتطلّب أيامًا عدة.
وبعد حملة محتدمة تمحورت حول التضخم، كان الجمهوريون واثقين بحرمان "بايدن" من غالبيته في الكونجرس، لاسيما أن شعبيته تتراجع، لكن الحزب الجمهوري، الذي توقّعت تقديرات أن يحصد عددًا إضافيًّا من المقاعد، 10 أو 25 وحتى 30، مضطر لخفض سقف توقعاته.