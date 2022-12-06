ليبيا تعلن رفع حالة "القوة القاهرة" عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز

ودعت، الاثنين، حكومةُ الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد دبيبة التي تتخذ من طرابلس غرب البلاد مقرًّا لها، شركاتِ النفط العالمية "التي أبرمت عقودًا مع المؤسسة الوطنية للنفط"، إلى استئناف عملها في ليبيا. وقالت إنها "رفعت حالة القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز".