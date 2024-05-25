بالرغم من أمر "العدل الدولية" بوقف الهجوم.. إسرائيل مستمرة في تدمير رفح وقتل المدنيين

بعد يوم من إصدار محكمة العدل الدولية أمرًا إلى إسرائيل بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة فورًا، لم يصدر أي رد فعل من الولايات المتحدة، التي تتمتع بحق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يمكن أن يمنع أي إجراء ضد إسرائيل. وبدلاً من أن تتوقف إسرائيل عن قصف رفح استمر هجومها على المدينة دون هوادة؛ ما أدى إلى تدمير واسع النطاق، ومزيد من الخسائر في صفوف المدنيين.