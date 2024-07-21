"أوباما" يشيد بقرار انسحاب بايدن.. ويحجم عن تأييد كامالا هاريس

وبعد ما يقرب من 30 دقيقة ألقى بايدن دعمه خلف نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة المفضلة للحزب، على الفور للترشيح في مؤتمره في أغسطس في شيكاغو، وقال في منشور آخر على موقع إكس: "اليوم أريد أن أقدم دعمي وتأييدي الكاملَين لكامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام. أيها الديمقراطيون، حان الوقت لنتكاتف معًا، ونهزم ترامب".