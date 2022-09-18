الصومال.. ميليشيا متحالفة مع الحكومة تقطع رؤوس متشددين

نقلت "رويترز" عن ثلاثة شهود، اليوم (الأحد)، أن ميليشيا صومالية متحالفة مع الحكومة قتلت ما لا يقل عن 45 من مقاتلي حركة الشباب، وقطعت رؤوس بعضهم، في إقليم هيران بولاية هيرشبيلي، في ظل حمل المواطنين في مناطق وسط البلاد السلاح على نحو متزايد في وجه المسلحين.