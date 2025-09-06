"ترامب" يعيد تسمية وزارة الدفاع بـ"وزارة الحرب".. فما أهدافه الحقيقية؟

وأكد ترامب خلال مراسم التوقيع أن استعادة اسم "وزارة الحرب" يهدف إلى استعادة "روح الفوز" التي يرى أنها كانت سمة الجيش الأمريكي في الماضي، خاصة خلال الحرب العالمية الثانية. وقال: "فزنا في الحرب العالمية الثانية، وكنا ننتصر في كل شيء قبل ذلك، لكننا توقفنا عن القتال من أجل الفوز"، ويرى ترامب أن تغيير الاسم إلى "وزارة الدفاع" في عهد الرئيس هاري ترومان عام 1947، بعد دمج فروع الجيش والبحرية والقوات الجوية، تزامن مع تحول في السياسة العسكرية نحو نهج "سياسي صحيح" أو ما وصفه بـ"الاستيقاظ"، مما أضعف، بحسب رأيه، قدرة أمريكا على حسم الصراعات، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".