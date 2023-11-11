الاحتلال الإسرائيلي يُحكم الحصار الكامل على مستشفى الشفاء بغزة

من جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الوضع الصحي في مستشفى الشفاء المحاصر من الدبابات الإسرائيلية كارثي، خاصة وأنه تم توثيق وفاة أطفال بسبب عدم توفر العلاج والأكسجين لهم، في ظل انقطاع الكهرباء عن المستشفى، مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.