البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإسرائيلية على إيران ويطالب بتحرك دولي عاجل

ودعا البرلمان، في بيان صدر اليوم، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف هذه الاعتداءات، مجددًا تحذيره من خطورة إشعال فتيل العنف والفوضى في المنطقة، وتوسيع رقعة الصراع، وتفاقم حالة عدم الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.