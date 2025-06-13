البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإسرائيلية على إيران ويطالب بتحرك دولي عاجل

أدان البرلمان العربي الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدًا أنها تُشكّل خطرًا بالغًا وتصعيدًا خطيرًا، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
ودعا البرلمان، في بيان صدر اليوم، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف هذه الاعتداءات، مجددًا تحذيره من خطورة إشعال فتيل العنف والفوضى في المنطقة، وتوسيع رقعة الصراع، وتفاقم حالة عدم الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.
وأكد البرلمان ضرورة وقف هذا التصعيد بشكل عاجل، محذرًا من أن استمرار العدوان قد يدفع بالمنطقة إلى حافة الهاوية.