عام 2022 شهد أعلى عدد وفيات في النزاعات العالمية

وأودى صراع تيجراي في إثيوبيا بأكبر عدد من الضحايا حتى العام الماضي. وتفيد تقارير بأن أكثر من 100 ألف شخص قتلوا في النزاع هناك على مدار عام 2022، ولقي ما لا يقل عن ضعف هذا العدد حتفه نتيجة المرض والمجاعة الناجمة عن القتال بين القوات الحكومية الإثيوبية والإريترية ومتمرّدي "جبهة تحرير شعب تيجراي".