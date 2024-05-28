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استشهاد عشرة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خيام النازحين برفح

بهدف تهجير كافة سكانها والتي نزح منها ما يقارب مليون فلسطيني
استهداف غارات إسرائيلية خيام النازحين برفح
استهداف غارات إسرائيلية خيام النازحين برفح

استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح اليوم؛ جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي خيامًا للنازحين غرب وشمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت عدة خيام للنازحين غرب وشمال مدينة رفح؛ مما أسفر عن استشهاد عشرة فلسطينيين، وذلك بعد ساعات من مجزرة الخيام، التي أسفرت عن استشهاد ٤٥ فلسطينيًّا وإصابة العشرات بجروح، كما واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها الجوي والمدفعي المكثف والذي طال أحياء السعودي وتل السلطان؛ وذلك بهدف تهجير كافة سكان مدينة رفح، والتي نزح منها ما يقارب مليون فلسطيني، باتوا يعيشون في ظروف إنسانية قاسية، لعدم توفر خيام وغذاء ومياه.

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