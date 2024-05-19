وسائل إعلام إيرانية تعلن تحديد موقع طائرة "رئيسي".. ووكالة "فارس" :"صلّوا من أجل الرئيس"

وفي تصريحات جديدة قال وزير الداخلية الإيراني: لم نتمكّن من التواصل مع فريق الرئيس بعد الحادث، وفرق الإنقاذ لا تزال في طريقها لموقع الحادث؛ نظرًا لظروف الطقس الصعبة؛ حيث عانت طائرة رئيسي من هبوط صعب قبل أن ينقطع الاتصال بسبب الطقس.