وسائل إعلام إيرانية تعلن تحديد موقع طائرة "رئيسي".. ووكالة "فارس" :"صلّوا من أجل الرئيس"

أعلنت وسائل إعلام إيراني رسمية، قبل قليل، تحديد موقع سقوط طائرة الرئيس الإيراني في ورزغان. فيما قال وزير الداخلية الإيراني: "لا نمتلك أي معلومات عن حالة الرئيس الإيراني حتى الآن".
وأفادت تقارير إعلامية بوصول أول فريق إنقاذ إلى موقع حادث طائرة الرئيس الإيراني.
وفي سياق متّصل نقلت وسائل إعلام عن وكالة "فارس" تعليقها: ندعو الإيرانيين "للصلاة" من أجل الرئيس الإيراني بعد حادث الطائرة".
وتتواصل المعلومات المتضاربة حول حادثة الهبوط الصعب "لمروحية الرئيس الإيراني"؛ ففي الوقت الذي أفادت فيه وكالة "مهر" بأن "المروحية التي تقلّ الرئيس هبطت على الأرض بسبب الطقس الضبابي في المنطقة الشمالية من أذربيجان الشرقية، والآن يتّجه موكب الرئيس إلى تبريز برًّا"، فيما نقلت تقارير عن وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري تؤكد سقوط طائرة الرئيس الإيراني.
وفي تصريحات جديدة قال وزير الداخلية الإيراني: لم نتمكّن من التواصل مع فريق الرئيس بعد الحادث، وفرق الإنقاذ لا تزال في طريقها لموقع الحادث؛ نظرًا لظروف الطقس الصعبة؛ حيث عانت طائرة رئيسي من هبوط صعب قبل أن ينقطع الاتصال بسبب الطقس.
وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية: فقد "أشارت بعض التقارير إلى أن المروحية التي تقلّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعرّضت لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية".
ووفق "RT": ذكرت الوكالة أن بعض مرافقي الرئيس الإيراني في هذه المروحية تمكّنوا من الاتصال بالمركز، وبالتالي تتزايد الآمال في انتهاء هذه الحادثة دون خسائر في الأرواح.