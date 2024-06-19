استشهاد 24 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأوروبي باستشهاد 12 فلسطينيًا، وإصابة العشرات بجروح في قصف للاحتلال استهدف مساء اليوم تجمعات للفلسطينيين كانت بانتظار الحصول على المساعدات في منطقة المشروع شرق مدينة رفح، كما استشهد 12 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي استهدف أحياء السعودي والسلطان ومخيم بدر ومنطقة المواصي الواقعة غرب المدينة.