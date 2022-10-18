رئيسة وزراء بريطانيا: أعتذر عن الأخطاء السابقة وسوف أواصل عملي

وكان وزير المالية "جيرمي هانت" قد أعلن تخلي الحكومة البريطانية عن معظم بنود خطط دعم الاقتصاد، بعد تقلبات حادة في الأسواق المالية بفعل القلق حيال استدامة الديون وتسارع التضخم؛ حيث تم إلغاء خطط لخفض الضرائب على الشركات وبرامج دعم الطاقة.