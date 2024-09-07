يعاني منها الملايين حول العالم.. أزمة جوع عالمية بلغت أشدّها في قطاع غزة

وتشير التوقعات إلى انخفاض هذه النسبة إلى 22% من السكان، أي حوالي 495 ألف شخص، خلال الفترة بين يونيو وسبتمبر 2024، ولا تشير الأدلّة المتاحة إلى المجاعة، على الرغم من أن خطرها لا يزال قائمًا؛ بحسب التقرير.