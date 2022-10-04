"سنُقيِّدها".. الاتحاد الأوروبي يتوعَّد النظام الإيراني بسبب العنف وقمع التظاهرات

يُذكر أن أميني، التي تنحدر من مدينة سقز الكردية في شمال غربي إيران، كانت قد توفيت في 16 سبتمبر (2022) بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قِبل شرطة الأخلاق، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران.