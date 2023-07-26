جيش النيجر يؤكد أنه يخشى استخدام القوة على حياة الرئيس المحاصَر من حرسه

قال جيش النيجر إنه يخشى استخدام القوة على حياة الرئيس المحاصَر من حرسه، فيما رفض الحرس الرئاسي في النيجر الإفراج عن الرئيس محمد بازوم، والجيش يمنح الحرس الرئاسي مهلة للإفراج عنه.
وكان بعض جنود الحرس الرئاسي في النيجر يحاصرون القصر الرئاسي في العاصمة نيامي.
وشاهد مراسل من "رويترز" عربات عسكرية تغلق مدخل القصر الرئاسي، كما ذكرت المصادر الأمنية أنه تم منع الوصول إلى مقار الوزارات الواقعة بجوار القصر.
وقال مسؤول في الرئاسة إن العاملين داخل القصر لم يتمكنوا من الوصول إلى مكاتبهم.
وأشارت مصادر إفريقية إلى أن مفاوضات تجري الآن بين الرئيس النيجري وقادة الحرس الرئاسي، فيما تشير مصادر إلى أن وزير الداخلية محتجَز في منزله.