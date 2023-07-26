جيش النيجر يؤكد أنه يخشى استخدام القوة على حياة الرئيس المحاصَر من حرسه

قال جيش النيجر إنه يخشى استخدام القوة على حياة الرئيس المحاصَر من حرسه، فيما رفض الحرس الرئاسي في النيجر الإفراج عن الرئيس محمد بازوم، والجيش يمنح الحرس الرئاسي مهلة للإفراج عنه.