جنرال متقاعد يفوز برئاسة التشيك

فاز الجنرال المتقاعد في قوات حلف شمال الأطلسي بيتر بافيل، اليوم (السبت) في الجولة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية التشيكية؛ وفق ما أظهرته نتائج فرز 80% من الأصوات.
وأفاد مكتب الإحصاءات بأن "بافيل" حصد 56% من الأصوات، وفاز على منافسه رئيس الوزراء السابق أندريه بابيش الذي نال أقل من 44%؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وتَصدر "بافيل" نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة بحصوله على ما بين 58 و59% من نوايا التصويت، مقابل ما بين 41 و42% لمنافسه.
وكان المحلل في جامعة بالاتسكي توماش ليبيدا، قد استبعد أن يتمكن "بابيش" من تعويض تأخره.