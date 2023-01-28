العالم

جنرال متقاعد يفوز برئاسة التشيك

حصد 56% من الأصوات
جنرال متقاعد يفوز برئاسة التشيك
سبق
سبق

فاز الجنرال المتقاعد في قوات حلف شمال الأطلسي بيتر بافيل، اليوم (السبت) في الجولة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية التشيكية؛ وفق ما أظهرته نتائج فرز 80% من الأصوات.

وأفاد مكتب الإحصاءات بأن "بافيل" حصد 56% من الأصوات، وفاز على منافسه رئيس الوزراء السابق أندريه بابيش الذي نال أقل من 44%؛ وفقًا لـ"فرانس برس".

وتَصدر "بافيل" نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة بحصوله على ما بين 58 و59% من نوايا التصويت، مقابل ما بين 41 و42% لمنافسه.

وكان المحلل في جامعة بالاتسكي توماش ليبيدا، قد استبعد أن يتمكن "بابيش" من تعويض تأخره.

قوات حلف شمال الأطلسي
الانتخابات الرئاسية التشيكية
الجنرال المتقاعد
بيتر بافيل

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org