بين "شبكة عميلة" و"قمع وحشي للاحتجاجات".. بريطانيا تتوعد إيران بالمحاسبة

وكانت الاحتجاجات قد اشتعلت بوفاة شابة كردية في حجز "شرطة الأخلاق" بالبلاد، وتفاقمت التظاهرات سريعًا، وتحولت إلى دعوات لإنهاء أكثر من 4 عقود من حكم الملالي، ولقي ما لا يقل عن 508 متظاهرين مصرعهم، واعتقل أكثر من 18600 آخرين، وفقًا لنشطاء حقوق الإنسان في إيران، وهي منظمة تراقب الاضطرابات عن كثب، ولم تقدم السلطات الإيرانية حصيلة رسمية للقتلى.