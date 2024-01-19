الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن

أعلنت ميليشيات الحوثي، ليل الخميس الجمعة، استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن، رداً على الضربات الأمريكية البريطانية على مواقع عسكرية تابعة لهم ودعماً للفلسطينيين في قطاع غزة الذي يشهد حرباً مع إسرائيل.
من ناحيتها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس، إنها تلقت تقريراً عن واقعة على بُعد 115 ميلاً بحرياً جنوب شرقي مدينة عدن باليمن.
وأضافت في مذكرة تحذيرية أن السلطات تحقّق في الأمر.
وجاء في بيان نشرته حسابات تابعة للحوثيين على مواقع التواصل الاجتماعي: “نفّذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة (كيم رينجر) الأمريكية، في خليج عدن وذلك بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابة مباشرة”.
وأكد الحوثيون أن هذه العملية تأتي “انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا”.
وبحسب موقع “مارين ترافيك” لرصد حركة الملاحة، فإن السفينة Chem Ranger هي ناقلة مواد كيميائية ترفع علم جزر مارشال وكانت متجهة من ميناء جدّة في السعودية إلى الكويت.
وقُبيل إعلان الحوثيين، قالت شركة “أمبري” البريطانية للأمن البحري، إن السفينة أفادت بـ “اقتراب طائرات بدون طيّار بشكلٍ مريبٍ منها على بُعد 103 أميال بحرية إلى جنوب شرق عدن” مضيفةً أن إحدى المسيّرات “سقطت في البحر على بُعد 30 مترًا تقريبًا” من السفينة.
وأوضحت “أمبري” أنها تحققت من أن الناقلة مملوكة أمريكيًا.
من جانبها، أعلنت وكالة “يو كاي إم تي أو” البريطانية للأمن البحري التي تديرها القوات البحرية الملكية، أن “قوات التحالف تستجيب” لهذه الحادثة، مؤكدةً أن “السفينة وطاقمها بخير”.