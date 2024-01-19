الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن

وقُبيل إعلان الحوثيين، قالت شركة “أمبري” البريطانية للأمن البحري، إن السفينة أفادت بـ “اقتراب طائرات بدون طيّار بشكلٍ مريبٍ منها على بُعد 103 أميال بحرية إلى جنوب شرق عدن” مضيفةً أن إحدى المسيّرات “سقطت في البحر على بُعد 30 مترًا تقريبًا” من السفينة.