مؤيد للاحتلال.. الرئيس الأرجنتيني يرفض لقاء سفراء 19 دولة إسلامية بسبب ممثل لفلسطين

يشار، وفق "روسيا اليوم"، إلى أن المركز عبارة عن جمعية عامة تمثل مصالح جاليات المسلمين في الأرجنتين، وكان من المفترض أن يقام هناك الحدث بمشاركة الرئيس شخصيًّا، ليتقرر في اللحظات الأخيرة استضافته من قبل وزيرة الخارجية "ديانا موندينو".