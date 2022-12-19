الأمن السوداني يطلق الغاز على متظاهرين احتشدوا في الذكرى الرابعة للإطاحة بـ"البشير"

وتأتي الاحتجاجات في العاصمة بعد أسبوعين من توقيع قادة الجيش، اتفاقًا مبدئيًا مع الأحزاب السياسية للعودة إلى عملية الانتقال نحو انتخابات ديمقراطية بدعم دولي.