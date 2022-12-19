الأمن السوداني يطلق الغاز على متظاهرين احتشدوا في الذكرى الرابعة للإطاحة بـ"البشير"

أطلقت قوات الأمن السودانية اليوم (الاثنين)، قنابل صوت وغاز مسيل للدموع؛ لتفريق محتجين احتشدوا في الخرطوم في الذكرى الرابعة للانتفاضة، التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.
وخرج المحتجون في مسيرة حتى أصبحوا على مقربة 1.5 كيلومتر من القصر الرئاسي، وفقاً لـ"رويترز".
وعرقلت الشرطة طريق المتظاهرين بشاحنات مصفحة ثم طاردتهم في الشوارع.
وحشد اليوم هو الأكبر عددًا منذ أشهر للمحتجين، الذين طالبوا بالحكم المدني وبالقصاص لقتلى الاحتجاجات السابقة.
وتأتي الاحتجاجات في العاصمة بعد أسبوعين من توقيع قادة الجيش، اتفاقًا مبدئيًا مع الأحزاب السياسية للعودة إلى عملية الانتقال نحو انتخابات ديمقراطية بدعم دولي.