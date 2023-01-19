حرب نووية حال الهزيمة التقليدية.. "الكرملين" يؤكد تصريحات "مدفيديف"

وكان "مدفيديف" قد كتب في منشور له على تطبيق "تلغرام" أن "هزيمة أي قوة نووية في حرب تقليدية يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب نووية، ولم تخسر القوى النووية صراعات كبرى يتوقف عليها مصيرها"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".