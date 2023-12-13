روسيا تدعو الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني

وقال "لافروف" للصحافيين بعد كلمة أمام أعضاء مجلس الاتحاد الروسي: "إن الطريقة الوحيدة الممكنة لحلّ هذه المشكلة إلى الأبد، وتسويتها بشكل عادل؛ هي تنظيم مؤتمر دولي بمشاركة إلزامية من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".