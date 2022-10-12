"عون": اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل سينتشل لبنان من الهاوية

وبيّن "عون" خلال استقباله وفدًا من نقابة المهن البصرية، أن الاتفاق سيمكّن لبنان من استخراج النفط والغاز، إلا أنه يتبقّى تطبيق آلية محاسبة المسؤولين عن سرقة الأموال العامة، الذين كشفت مسؤوليتهم من خلال التحقيق القضائي.