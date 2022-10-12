"عون": اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل سينتشل لبنان من الهاوية

ذكر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم "الأربعاء"، أن "إنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل سينتشل لبنان من الهاوية التي أُسقِط فيها"؛ على حد وصفه.
وبيّن "عون" خلال استقباله وفدًا من نقابة المهن البصرية، أن الاتفاق سيمكّن لبنان من استخراج النفط والغاز، إلا أنه يتبقّى تطبيق آلية محاسبة المسؤولين عن سرقة الأموال العامة، الذين كشفت مسؤوليتهم من خلال التحقيق القضائي.
واعتبر، عبر حساب الرئاسية اللبنانية على "تويتر"؛ أن "إنجاز اتفاقية الترسيم هو هدية للشعب اللبناني من مختلف فئاته؛ من أطفاله إلى شيوخه".