مكتب نتنياهو: محادثات باريس للإفراج عن الرهائن كانت بناءة ولا تزال هناك فجوات

وردًّا على الهجوم توعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، وتشن منذ ذلك الحين حملة كثيفة من القصف والغارات المدمرة، أرفقتها بهجوم بري بدءًا من 27 أكتوبر الفائت، أسفر حتى الآن عن مقتل 26422 فلسطينيًّا، معظمهم من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.