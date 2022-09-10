في زيارة مفاجئة.. وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى العاصمة الأوكرانية

وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم "السبت"، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة غير معلنة، تسعى من خلالها إلى إظهار دعم برلين الراسخ لأوكرانيا في الحرب التي تشنّها روسيا عليها.
وقالت أنالينا بيربوك في بيان: "توجهت إلى كييف لأظهر أن بإمكانهم الاعتماد علينا، سنواصل وقوفنا إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًّا من خلال إمدادات الأسلحة والدعم الإنساني والمالي"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
في سياق متصل أعلن الجيش الروسي إرسال تعزيزات باتجاه خاركيف؛ ردًّا على خرق حققته القوات الأوكرانية في هذه المنطقة الواقعة عند الحدود مع روسيا.
وتقع خاركيف عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه والمدينة الثانية في أوكرانيا في شمال شرق البلاد عند الحدود مع روسيا مباشرة، وتقاوم منذ بداية الغزو في 24 فبراير "شباط".