في زيارة مفاجئة.. وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى العاصمة الأوكرانية

وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم "السبت"، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة غير معلنة، تسعى من خلالها إلى إظهار دعم برلين الراسخ لأوكرانيا في الحرب التي تشنّها روسيا عليها.