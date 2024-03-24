روسيا تعلن الحداد الوطني على ضحايا هجوم قاعة الحفلات الموسيقية بموسكو

أعلنت روسيا حداداً وطنياً اليوم (الأحد) على ضحايا الهجوم الدامي الذي شهدته قاعة للحفلات الموسيقية في منطقة العاصمة موسكو.
وذكرت محطة "روسيا 24" التلفزيونية العامة، أن البلاد بكاملها في حالة حداد تضامناً مع الأشخاص الذين فقدوا أحباءهم في هذه المأساة اللإنسانية، وفقاً لـ"فرانس برس".
وبُثت مشاهد للوحة رقمية ضخمة مثبتة على جدران قاعة الحفلات، التي تعرضت للهجوم تظهر شمعة على خلفية سوداء وجملة "كروكوس سيتي هول.. نحن في حداد 22/ 3/ 2024" وهو تاريخ الهجوم.
ونشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عادة ما يستخدمها تنظيم "داعش" الإرهابي، شريط فيديو صوّره على ما يبدو مُنفّذو الهجوم، بحسب ما أفاد موقع "سايت" المتخصّص في رصد المواقع الإرهابية.
ويُظهر هذا الفيديو البالغة مدّته دقيقة و31 ثانية عدداً من الأفراد الذين بدت وجوههم غير واضحة وأصواتهم مُشوّشة، وهم يحملون بنادق هجوميّة وسكاكين، داخل ما بدا أنه بهو قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول" في كراسنوغورسك في شمال غرب العاصمة الروسية.
وشوهِد عدد من الجثث أرضاً، بينما كان المهاجمون يُطلقون رشقات ناريّة عدة، وأمكن رؤية حريق يندلع في الخلفية.
وظهر شريط الفيديو هذا على حساب في "تلغرام"، ذكر موقع "سايت" أنه يعود إلى وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم "داعش"، ورغم ذلك، لم يوجّه الرئيس فلاديمير بوتين ولا جهاز الأمن الفدرالي أي اتهام إلى التنظيم.
وأفادت وزارة الطوارئ الروسية، في وقت سابق اليوم بمقتل 133 شخصاً وإصابة 152 آخرين في الهجوم الإرهابي، في حصيلة غير نهائية ومرشحة للارتفاع.
وكانت لجنة التحقيق الروسية قد أعلنت توقيف 11 شخصاً، بينهم الأشخاص الأربعة الذين نفّذوا الهجوم، في منطقة بريانسك الواقعة عند الحدود مع أوكرانيا وبيلاروس.