"محظورة منذ 15 عاماً".. كم عدد ضحايا الذخائر العنقودية خلال 2023؟

ووثق التقرير الذي أصدره "الائتلاف الدولي ضد الذخائر العنقودية"، وهو تحالف عالمي لمنظمات غير حكومية، وقوع 890 ضحية في أوكرانيا وحدها، مبيناً أن 95% من ضحايا هذه الهجمات من المدنيين، وفقاً لـ"فرانس برس".