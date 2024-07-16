"البيت الأبيض" ينفي أي علاقة بين منفذ هجوم "ترامب" وأي شريك أجنبي

ونقلت رويترز عن أحد مراسلي الشبكة على منصة إكس، عن مسؤول في الأمن القومي الأمريكي، إن جهاز الخدمة السرية وحملة ترامب كانا على علم بالمؤامرة قبل التجمع الانتخابي الذي أُقيم يوم السبت.