نصف مليون فلسطيني تحت حصار الجوع والعطش شمال غزة

ووثّقت مؤسساتٌ حقوقية فلسطينية انتشارَ المجاعة والجفاف في جباليا، وبيت لاهيا، وبيت حانون، وغرب مدينة غزة، بعد أن دمّر الاحتلال 90% من المنازل والمنشآت في تلك المناطق، إضافةً لتدميره مقرّات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والتي لم تعد تعمل منذ عدة أشهر في شمال القطاع.