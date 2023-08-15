النيجر.. "إيكواس" تعد إعلان الانقلابيين نيّتهم محاكمة الرئيس بازوم بمنزلة "استفزاز"

وفي السياق، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل "نحن مستاؤون بشدة من التقارير عن أن الاحتجاز غير العادل للرئيس بازوم؛ قد مضى نحو خطوة أبعد.. هذه الخطوة لا داعي لها وغير مبررة، ولن تسهم صراحة في حل سلمي لهذه الأزمة".