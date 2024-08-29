"غوتيريش" يدين قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات عسكرية في جنين وطولكرم وطوباس

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن القلق البالغ بشأن التطورات الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة، محذراً من أن هذه التطورات الخطيرة تشعل الموقف المتفجر بالفعل في الضفة الغربية المحتلة ويزيد تقويض السلطة الفلسطينية، مشدداً على ضرورة أن يتمكن جميع الجرحى من الوصول إلى الرعاية الصحية وأن يتمكن عاملو الإغاثة من الوصول إلى جميع المحتاجين للمساعدة.